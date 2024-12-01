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В Росії бобри влаштували блекаут, зруйнувавши лінію електропередач

21:54, 1 грудня 2024
Бобри у Ленінградській області залишили чотири села без електрики.
В Росії бобри влаштували блекаут, зруйнувавши лінію електропередач
Фото: BBC
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У Ленінградській області Росії бобри залишили чотири населених пункти без електропостачання. Як повідомляють росЗМІ, тварини погризли кілька дерев у Тихвінському районі, внаслідок чого стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі.

Крім того, бобри збудували греблю, що ускладнило проїзд до пошкодженої ділянки. Спеціалісти були змушені використовувати екскаватор для доступу до лінії та усунення пошкоджень. Це призвело до значних перебоїв у подачі електроенергії в чотирьох населених пунктах області.

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