В Росії бобри влаштували блекаут, зруйнувавши лінію електропередач

Бобри у Ленінградській області залишили чотири села без електрики.

Фото: BBC

У Ленінградській області Росії бобри залишили чотири населених пункти без електропостачання. Як повідомляють росЗМІ, тварини погризли кілька дерев у Тихвінському районі, внаслідок чого стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі.

Крім того, бобри збудували греблю, що ускладнило проїзд до пошкодженої ділянки. Спеціалісти були змушені використовувати екскаватор для доступу до лінії та усунення пошкоджень. Це призвело до значних перебоїв у подачі електроенергії в чотирьох населених пунктах області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.