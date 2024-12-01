В России бобры устроили блэкаут, разрушив линию электропередач

Бобры в Ленинградской области оставили четыре села без электричества.

Фото: BBC

В Ленинградской области России бобры оставили четыре населенных пункта без электроснабжения. Как сообщают росСМИ, животные погрызли несколько деревьев в Тихвинском районе, в результате чего стволы упали и повредили линию электропередачи.

Кроме того, бобры построили плотину, что усложнило проезд к поврежденному участку. Специалисты были вынуждены использовать экскаватор для доступа к линии и устранения повреждений. Это привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии в четырех населенных пунктах области.

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