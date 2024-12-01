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С января 2025 года ЕС будет финансировать Украину на 1,5 млрд евро ежемесячно

17:52, 1 декабря 2024
Новоназначенный президент Европейского Совета Антониу Кошта анонсировал новую финансовую поддержку Украины от ЕС.
С января 2025 года ЕС будет финансировать Украину на 1,5 млрд евро ежемесячно
Фото: CNN Portugal
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С января 2025 года Европейский Союз планирует ежемесячно предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро от доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщил новоназначенный президент Европейского Совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, цитирует hromadske.

Кошта подчеркнул, что эти средства будут доступны для использования в различных сферах, в частности для нужд обороны. Это финансирование станет важной поддержкой для Украины в условиях продолжающейся войны.

Также Европейский Союз в этом месяце выделит Украине еще 4,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, что поможет укрепить экономику страны.

В первой половине 2025 года ЕС и Украина планируют начать переговоры по евроинтеграции, в частности открытие по крайней мере двух переговорных кластеров, что является важным шагом на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

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