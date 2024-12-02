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В Ивано-Франковске сообщено о подозрении мужчине, который «заминировал» заведение питания

07:00, 2 декабря 2024
Злоумышленник со своего мобильного телефона позвонил по телефону на спецлинию «102» и сообщил о минировании заведения питания.
В Ивано-Франковске сообщено о подозрении мужчине, который «заминировал» заведение питания
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В Ивано-Франковске прокуратура сообщила о подозрении псевдоминеру заведения питания. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, сообщено о подозрении 45-летнему жителю Коломыйщины по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, что чревато гибелью людей или другими тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

Установлено, что 26 ноября 2024 года мужчина со своего мобильного телефона позвонил по телефону на спецлинию «102» и сообщил о минировании заведения питания в г. Ивано-Франковск.

Личность псевдоминира правоохранители установили сразу и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

За указанное уголовное правонарушение ему грозит лишение свободы от двух до шести лет.

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прокуратура Ивано-Франковск

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