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Украине нужно достаточно оружия для победы, а не только для сдерживания – Денис Шмыгаль

18:46, 1 декабря 2024
Украина и ЕС обсудили планы по расширению оборонных возможностей и санкционного давления на Россию.
Украине нужно достаточно оружия для победы, а не только для сдерживания – Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua
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В Киеве Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, Высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и комиссаром по расширению Мартой Кос. Это был первый визит на новых должностях, который Шмыгаль оценил как жест непоколебимой поддержки и солидарности с Украиной в борьбе против российской агрессии. Об этом говорится на правительственном портале.

Премьер-министр подчеркнул важность своевременной финансовой помощи со стороны партнеров, в частности, по инициативе Ukraine Facility, и поблагодарил ЕС за готовность помочь в условиях санкционного давления на Россию. Он также отметил, что Украина продолжает выполнять свои обязательства и ожидает первый транш из замороженных российских активов в начале января 2025 года.

Отдельно обсуждался вопрос оборонной поддержки. Шмыгаль отметил, что Украина нуждается не только в оборонительном оружии, но и в средствах для победы. Правительство работает над расширением ОПК и привлечением инвестиций, в частности по примеру «датской модели», для наращивания оборонных возможностей.

Кроме того, участники встречи обсудили 15-й пакет санкций ЕС, который будет включать конфискацию суверенных активов России на территории ЕС и усиление санкционного давления на агрессора. Шмыгаль выразил надежду, что это станет мощным сигналом для России и мира о готовности союзников к победе Украины.

Также обсуждались шаги к евроинтеграции Украины, в частности, открытие первых переговорных кластеров в 2025 году и планы по либерализации торговли с ЕС. Шмыгаль отметил, что на период до вступления Украины в ЕС должна быть обеспечена максимальная либерализация торговли, а также реализация соглашения АСАА и правовой интеграции Украины в промышленный и телекоммуникационный секторы.

«Наша цель на период до вступления Украины в ЕС максимально либерализовать торговлю на уровне не меньшем, чем действующие автономные торговые преференции. Также соглашение АСАА и режим внутреннего рынка для услуг роуминга должны стать пилотными проектами полной правовой интеграции Украины в промышленном и телекоммуникационном секторах», - подчеркнул Премьер-министр.

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ЕС Денис Шмыгаль

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