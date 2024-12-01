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Україна потребує достатньо зброї для перемоги, а не лише для стримування – Денис Шмигаль

18:46, 1 грудня 2024
Україна і ЄС обговорили плани з розширення оборонних спроможностей та санкційного тиску на Росію.
Україна потребує достатньо зброї для перемоги, а не лише для стримування – Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua
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У Києві Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, Високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас та комісаркою з розширення Мартою Кос. Це був перший візит на нових посадах, який Шмигаль оцінив як жест непохитної підтримки та солідарності з Україною в боротьбі проти російської агресії. Про це йдеться на урядовому порталі.

Прем'єр-міністр підкреслив важливість своєчасної фінансової допомоги з боку партнерів, зокрема, за ініціативою Ukraine Facility, і подякував ЄС за готовність допомогти в умовах санкційного тиску на Росію. Він також відзначив, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання і очікує на перший транш із заморожених російських активів на початку січня 2025 року.

Окремо обговорювалось питання оборонної підтримки. Шмигаль наголосив, що Україна потребує не лише оборонної зброї, а й засобів для перемоги. Уряд працює над розширенням ОПК та залученням інвестицій, зокрема за прикладом «данської моделі», для нарощування оборонних спроможностей.

Крім того, учасники зустрічі обговорили 15-й пакет санкцій ЄС, що включатиме конфіскацію суверенних активів Росії на території ЄС та посилення санкційного тиску на агресора. Шмигаль висловив сподівання, що це стане потужним сигналом для Росії та світу про готовність союзників до перемоги України.

Також було обговорено кроки до євроінтеграції України, зокрема, відкриття перших переговорних кластерів у 2025 році та плани щодо лібералізації торгівлі з ЄС. Шмигаль зазначив, що на період до вступу України в ЄС має бути забезпечено максимальну лібералізацію торгівлі, а також реалізацію угоди АСАА та правової інтеграції України у промисловий і телекомунікаційний сектори.

«Наша мета на період до вступу України в ЄС максимально лібералізувати торгівлю на рівні не меншому, ніж чинні автономні торгові преференції. Також угода АСАА і режим внутрішнього ринку для послуг роумінгу мають стати пілотними проектами повної правової інтеграції України у промисловому і телекомунікаційному секторах», — наголосив Прем’єр-міністр.

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ЄС Денис Шмигаль

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