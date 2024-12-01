У Львові пожежа у багатоповерхівці забрала життя чоловіка

У квартирі, де сталося займання, рятувальники виявили тіло чоловіка.

У Львові в 9-поверховому будинку на вулиці Вигоди сталася пожежа, в якій загинув чоловік. Про це повідомляє ДСНС регіону.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на Левандівці о 10:40 1 грудня. О 10:55 пожежу вже локалізували, а об 11:02 вогонь загасили.

Однак під час роботи в квартирі, де сталося займання, рятувальники виявили тіло чоловіка.

На місці події працювали 15 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Фахівці встановлюють причину пожежі.

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