Як докупити страховий стаж — у ПФУ розповіли про два способи

У Пенсійному фонді України розповіли, як докупити страховий стаж. Зокрема, є два типи добровільної участі для отримання страхового стажу:
Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (через ДПС)
Цей вид участі передбачає укладення договору з податковою службою для самостійної сплати страхових внесків за обраний період.
Кому підходить:
Умови договору:
Участь у солідарній системі пенсійного страхування (через вебпортал ПФУ)
Новий підхід дозволяє укладати договори про сплату додаткових пенсійних внесків через електронний портал Пенсійного фонду.
Особливості:
Переваги:
Пенсійний фонд нагадує, що в особистому кабінеті зареєстрованого користувача доступна інформація з Реєстру застрахованих осіб, включаючи дані про страховий стаж, розмір внесків та інші важливі деталі.
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