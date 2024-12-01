Як докупити страховий стаж — у ПФУ розповіли про два способи

Є два типи добровільної участі для отримання страхового стажу.

У Пенсійному фонді України розповіли, як докупити страховий стаж. Зокрема, є два типи добровільної участі для отримання страхового стажу:

Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (через ДПС)

Цей вид участі передбачає укладення договору з податковою службою для самостійної сплати страхових внесків за обраний період.

Кому підходить:

Особи, які не працюють офіційно.

Українці, які працюють за кордоном.

Іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні.

Умови договору:

Мінімальний термін – один рік (окрім одноразової сплати).

Заяву потрібно подати до органу доходів і зборів за місцем проживання.

Участь у солідарній системі пенсійного страхування (через вебпортал ПФУ)

Новий підхід дозволяє укладати договори про сплату додаткових пенсійних внесків через електронний портал Пенсійного фонду.

Особливості:

Участь доступна для осіб віком від 16 років, які не є пенсіонерами.

Можна укласти договір як для себе, так і на користь іншої особи.

Укладання договору відбувається шляхом приєднання до Типового договору в електронній формі.

Переваги:

Учасники можуть самостійно обирати розмір та періодичність сплати внесків.

Пенсійний фонд нагадує, що в особистому кабінеті зареєстрованого користувача доступна інформація з Реєстру застрахованих осіб, включаючи дані про страховий стаж, розмір внесків та інші важливі деталі.

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