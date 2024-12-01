Как докупить страховой стаж — в ПФУ рассказали о двух способах

Есть два типа добровольного участия для получения страхового стажа.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как докупить страховой стаж. В частности, есть два типа добровольного участия для получения страхового стажа:

Участие в системе общеобязательного государственного социального страхования (через ГНС)

Этот вид участия предусматривает заключение договора с налоговой службой для самостоятельного уплаты страховых взносов за выбранный период.

Кому подходит:

Лица, не работающие официально.

Украинцы, работающие за границей.

Иностранцы и лица без гражданства постоянно проживают в Украине.

Условия договора:

Минимальный срок – один год (кроме одноразовой оплаты).

Заявление следует подать в орган доходов и сборов по месту жительства.

Участие в солидарной системе пенсионного страхования (через вебпортал ПФУ)

Новый подход позволяет заключать договоры об уплате дополнительных пенсионных взносов через электронный портал Пенсионного фонда.

Особенности:

Участие доступно для лиц в возрасте от 16 лет, не являющихся пенсионерами.

Можно заключить договор как для себя, так и в пользу другого лица.

Заключение договора производится путем присоединения к Типовому договору в электронной форме.

Плюсы:

Участники могут самостоятельно выбирать размер и периодичность уплаты взносов.

Пенсионный фонд напоминает, что в личном кабинете зарегистрированного пользователя доступна информация из Реестра застрахованных лиц, включая данные о страховом стаже, размере взносов и другие важные детали.

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