Как докупить страховой стаж — в ПФУ рассказали о двух способах

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как докупить страховой стаж. В частности, есть два типа добровольного участия для получения страхового стажа:
Участие в системе общеобязательного государственного социального страхования (через ГНС)
Этот вид участия предусматривает заключение договора с налоговой службой для самостоятельного уплаты страховых взносов за выбранный период.
Кому подходит:
Условия договора:
Участие в солидарной системе пенсионного страхования (через вебпортал ПФУ)
Новый подход позволяет заключать договоры об уплате дополнительных пенсионных взносов через электронный портал Пенсионного фонда.
Особенности:
Плюсы:
Пенсионный фонд напоминает, что в личном кабинете зарегистрированного пользователя доступна информация из Реестра застрахованных лиц, включая данные о страховом стаже, размере взносов и другие важные детали.
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