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Instagram способствует распространению селфхарма среди подростков, — исследователи

19:04, 1 декабря 2024
Исследователи создали сообщество с фейковыми профилями подростков в возрасте от 13 лет, где делились контентом, связанным с селфхармом.
Instagram способствует распространению селфхарма среди подростков, — исследователи
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Исследователи считают, что популярная соцсеть Instagram способствует распространению самоповреждения среди подростков. Об этом сообщает The Guardian.

Датские исследователи из компании Digital Accountability хотели проверить заявление компании Meta, что они улучшили алгоритмы удаления опасного контента и используют для этого искусственный интеллект: «Компания утверждает, что удаляет около 99% вредоносного контента до того, как о нем сообщают».

Так, для этого они создали сообщество с фейковыми профилями подростков от 13 лет, где делились контентом, связанным с селфхармом.

Жестокость такого контента постепенно повышали и добавляли кровь, лезвия бритвы, поощряли селфхарм. Однако в ходе эксперимента, который держал месяц, Instagram не удалил ни одного из их 85 сообщений, отмечают исследователи.

Кроме того, они создали собственный простой инструмент искусственного интеллекта, автоматически смог идентифицировать 38% изображений самоповреждений и 88% самых жестоких его форм. Поэтому они считают, что Instagram мог решить эту проблему, но «решил не внедрять ее решение эффективно».

Они говорят, что алгоритмы Instagram помогали расширяться сообществу с таким контентом. 13-летние подростки становились друзьями со всеми членами группы после того, как связывались с одним ее участником.

«Мы думали, если будем постепенно усиливать жестокость контента, то достигнем сети, когда искусственный интеллект или другие инструменты смогут распознать или идентифицировать эти изображения. Но большой сюрприз – они этого не преподнесли», – добавляет команда исследователей.

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