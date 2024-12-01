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Instagram сприяє поширенню селфхарму серед підлітків, — дослідники

19:04, 1 грудня 2024
Дослідники створили спільноту з фейковими профілями підлітків віком від 13 років, де ділилися контентом, пов'язаним з селфхармом.
Instagram сприяє поширенню селфхарму серед підлітків, — дослідники
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Дослідники вважають, що популярна соцмережа Instagram сприяє поширенню самопошкодження серед підлітків. Про це повідомляє The Guardian.

Данські дослідники з компанії «Digital Accountability» хотіли перевірити заяву компанії Meta, що вони покращили алгоритми видалення небезпечного контенту й використовують для цього штучний інтелект: «Компанія стверджує, що видаляє близько 99% шкідливого контенту до того, як про нього повідомляють».

Так, для цього вони створили спільноту з фейковими профілями підлітків віком від 13 років, де ділилися контентом, пов'язаним з селфхармом.

Жорстокість такого контенту поступово підвищували й додавали кров, леза бритви, заохочували до селфхарму. Однак під час експерименту, що тримав місяць, Instagram не видалив жодного з їхніх 85 дописів, наголошують дослідники.

Крім того, вони створили власний простий інструмент штучного інтелекту, який автоматично зміг ідентифікувати 38% зображень самоушкоджень і 88% найжорстокіших його форм. Через це вони вважають, що Instagram міг вирішити цю проблему, але «вирішив не впроваджувати її рішення ефективно».

Вони також кажуть, що алгоритми Instagram допомагали розширюватися спільноті з таким контентом. 13-річні підлітки ставали друзями з усіма членами групи після того, як пов'язувалися з одним її учасником.

«Ми думали, якщо поступово посилюватимемо жорстокість контенту, то досягнемо мережі, коли штучний інтелект чи інші інструменти зможуть розпізнати або ідентифікувати ці зображення. Але великий сюрприз – вони цього не зробили», – додає команда дослідників.

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