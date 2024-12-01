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Украинцы станут помощниками полиции в Чехии для укрепления связей с диаспорой

21:12, 1 декабря 2024
Чехия привлекает украинцев к работе помощниками полицейских для укрепления доверия к правоохранителям.
Украинцы станут помощниками полиции в Чехии для укрепления связей с диаспорой
Фото: mezha.net
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В чешском городе Йиглава городские власти планируют привлечь украинцев к работе помощниками полицейских для усиления доверия украинской диаспоры к правоохранителям. Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на городского голову Йиглавы Петра Рышку.

По словам мэра, в полиции уже есть четыре помощника, которые работают с ромской общиной, и сейчас рассматривается возможность привлечь двух помощников среди украинцев. Город планирует подать заявку на выделение финансирования для этого проекта. Если кандидаты найдутся, они смогут начать работу уже весной следующего года.

Согласно Рышке, в Йиглаве проживает большая украинская диаспора, насчитывающая около 7 тысяч человек из общего количества населения города - 50 тысяч. Мэр отметил, что с этой группой иногда возникают определенные проблемы, поэтому важно привлечь помощников-украинцев, которые смогут улучшить коммуникацию между полицией и диаспорой и способствовать установлению большего доверия к правоохранителям.

Помощники полиции будут работать над обеспечением общественного порядка и способствовать выполнению законов, привлекая местных жителей к сотрудничеству.

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полиция Чехия

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