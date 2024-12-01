Українці стануть помічниками поліції в Чехії для зміцнення зв’язків з діаспорою

Чехія залучає українців до роботи помічниками поліціянтів для зміцнення довіри до правоохоронців.

Фото: mezha.net

У чеському місті Їглава міська влада планує залучити українців до роботи помічниками поліціянтів для посилення довіри української діаспори до правоохоронців. Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на міського голову Їглави Петра Ришку.

За словами мера, в поліції вже є чотири помічники, які працюють з ромською громадою, і зараз розглядається можливість залучити двох помічників серед українців. Місто планує подати заявку на виділення фінансування для цього проекту. Якщо кандидати знайдуться, вони зможуть розпочати роботу вже навесні наступного року.

Згідно з Ришкою, в Їглаві проживає велика українська діаспора, що налічує близько 7 тисяч осіб з загальної кількості населення міста — 50 тисяч. Мер зазначив, що з цією групою іноді виникають певні проблеми, тому важливо залучити помічників-українців, які зможуть покращити комунікацію між поліцією та діаспорою та сприяти встановленню більшої довіри до правоохоронців.

Помічники поліції працюватимуть над забезпеченням громадського порядку та сприятимуть виконанню законів, залучаючи місцевих мешканців до співпраці.

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