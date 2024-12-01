Практика судів
  1. У світі

Українці стануть помічниками поліції в Чехії для зміцнення зв’язків з діаспорою

21:12, 1 грудня 2024
Чехія залучає українців до роботи помічниками поліціянтів для зміцнення довіри до правоохоронців.
Українці стануть помічниками поліції в Чехії для зміцнення зв’язків з діаспорою
Фото: mezha.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У чеському місті Їглава міська влада планує залучити українців до роботи помічниками поліціянтів для посилення довіри української діаспори до правоохоронців. Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на міського голову Їглави Петра Ришку.

За словами мера, в поліції вже є чотири помічники, які працюють з ромською громадою, і зараз розглядається можливість залучити двох помічників серед українців. Місто планує подати заявку на виділення фінансування для цього проекту. Якщо кандидати знайдуться, вони зможуть розпочати роботу вже навесні наступного року.

Згідно з Ришкою, в Їглаві проживає велика українська діаспора, що налічує близько 7 тисяч осіб з загальної кількості населення міста — 50 тисяч. Мер зазначив, що з цією групою іноді виникають певні проблеми, тому важливо залучити помічників-українців, які зможуть покращити комунікацію між поліцією та діаспорою та сприяти встановленню більшої довіри до правоохоронців.

Помічники поліції працюватимуть над забезпеченням громадського порядку та сприятимуть виконанню законів, залучаючи місцевих мешканців до співпраці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Міноборони затвердило порядок погодження рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна

Головне управління земель оборони та фондів визначено органом, який погоджує рішення військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, а висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно оформлюється ТЦК за місцем відчуження майна.

Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

Верховній Раді пропонують ввести конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил

Парламент доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до авто, що використовувалися для переміщення чи приховування товарів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео