Во Львове пожар в многоэтажке унес жизни мужчины

В квартире, где произошло возгорание, спасатели обнаружили тело мужчины.

Во Львове в 9-этажном доме по улице Выгоды произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает ГСЧС региона.

Спасатели получили сообщение о пожаре на Левандовке в 10:40 1 декабря. В 10:55 пожар уже локализовали, а в 11:02 огонь потушили.

Однако во время работы в квартире, где произошло возгорание, спасатели обнаружили тело мужчины.

На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 единицы спецтехники. Специалисты устанавливают причину пожара.

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