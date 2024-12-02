У Івано-Франківську повідомлено про підозру чоловіку, який «замінував» заклад харчування

Зловмисник зі свого мобільного телефона зателефонував на спецлінію «102» та повідомив про мінування закладу харчування.

У Івано-Франківську прокуратура повідомила про підозру псевдомінеру закладу харчування. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру 45-річному мешканцю Коломийщини за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України).

Встановлено, що 26 листопада 2024 року чоловік зі свого мобільного телефона зателефонував на спецлінію «102» та повідомив про мінування закладу харчування в м. Івано-Франківську.

Особу псевдомінера правоохоронці встановили одразу та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

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