Із січня 2025 року ЄС буде фінансувати Україну на 1,5 млрд євро щомісяця

Новопризначений президент Європейської Ради Антоніу Кошта анонсував нову фінансову підтримку України від ЄС.

Фото: CNN Portugal

З січня 2025 року Європейський Союз планує щомісяця надавати Україні 1,5 мільярда євро від прибутків з заморожених російських активів. Про це повідомив новопризначений президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, цитує hromadske.

Кошта підкреслив, що ці кошти будуть доступні для використання в різних сферах, зокрема для потреб оборони. Це фінансування стане важливою підтримкою для України в умовах триваючої війни.

Також Європейський Союз цього місяця виділить Україні ще 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, що допоможе зміцнити економіку країни.

У першій половині 2025 року ЄС та Україна планують розпочати переговори щодо євроінтеграції, зокрема відкриття принаймні двох переговорних кластерів, що є важливим кроком на шляху до повноправного членства України в ЄС.

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