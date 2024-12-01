Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Із січня 2025 року ЄС буде фінансувати Україну на 1,5 млрд євро щомісяця

17:52, 1 грудня 2024
Новопризначений президент Європейської Ради Антоніу Кошта анонсував нову фінансову підтримку України від ЄС.
Із січня 2025 року ЄС буде фінансувати Україну на 1,5 млрд євро щомісяця
Фото: CNN Portugal
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З січня 2025 року Європейський Союз планує щомісяця надавати Україні 1,5 мільярда євро від прибутків з заморожених російських активів. Про це повідомив новопризначений президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, цитує hromadske.

Кошта підкреслив, що ці кошти будуть доступні для використання в різних сферах, зокрема для потреб оборони. Це фінансування стане важливою підтримкою для України в умовах триваючої війни.

Також Європейський Союз цього місяця виділить Україні ще 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, що допоможе зміцнити економіку країни.

У першій половині 2025 року ЄС та Україна планують розпочати переговори щодо євроінтеграції, зокрема відкриття принаймні двох переговорних кластерів, що є важливим кроком на шляху до повноправного членства України в ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді пропонують ввести конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил

Парламент доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до авто, що використовувалися для переміщення чи приховування товарів.

Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У 2025 році запрацює цифрова ВЛК: дані про придатність і стан здоров’я чоловіків будуть брати автоматично з медзакладів, де вони оглядаються

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться у ЕСОЗ, а у разі відсутності хронічних захворювань та нарікань, буде вказуватися позначка про придатність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео