На Буковине женщина приговорена к 2 годам ограничения свободы за домашнее насилие над сожителем

Обвиняемая систематически совершала психологическое и физическое насилие над своим 52-летним сожителем, обладающим инвалидностью I группы.

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В Буковине суд признал 44-летнюю жительницу Черновицкого района виновной в совершении домашнего насилия. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Женщине назначено наказание в размере 2 лет ограничения свободы. Кроме того, ей запрещено контактировать любым способом с потерпевшим и свидетелями по делу в течение двух месяцев.

Прокуроры доказали, что обвиняемая систематически совершала психологическое и физическое насилие над своим 52-летним сожителем, обладающим инвалидностью I группы. За подобные действия ее уже привлекали к административной и уголовной ответственности, однако надлежащих выводов женщина не сделала и продолжала совершать домашнее насилие над мужчиной.

Свою вину в инкриминируемом уголовном правонарушении она признала полностью.

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