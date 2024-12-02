Какую выплату могут получить пенсионеры, которым не хватает стажа

Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным.

Стало известно, на какую выплату могут рассчитывать лица, которым не хватило стажа для назначения пенсии по возрасту. Об этом напоминает «Униан».

Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным.

Минимум стажа, который нужно иметь для выхода на пенсию:

в 60 лет – 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Если же человек вообще никогда не работал, то ему назначается социальная помощь пенсионерам без стажа. Получить его можно только после 65 лет. Размер выплат приравнивается к прожиточному минимуму – в 2024 году это 2361 гривна.

Для назначения помощи следует обратиться в ближайший орган соцзащиты. С собой нужно иметь паспорт, справку о страховом стаже из Пенсионного фонда, право на доходы на основе справок от каждого члена семьи.

При этом лица могут отказать в назначении социальной пенсии. Основания для отказа могут быть следующие:

лицо работает, получает пенсию, сдает в аренду квартиру или имеет другие источники дохода;

кто-то из членов семьи за последние 6 месяцев приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен;

в собственности лица или его членов семьи есть второе жилье или более одной машины.

Также социальное пособие не назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи за последние 6 месяцев превышает 2361 гривну.

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