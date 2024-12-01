Перекрытые проспекты и столкновения с полицией – в трех городах Грузии продолжаются протесты

Протестующие требуют перевыборов и отставки правительства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Грузии возобновились протесты. Сразу в нескольких городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси - продолжаются масштабные акции протеста. Участники выдвигают требования о проведении новых парламентских выборов и отставки правительства.

Как пишет «Радио Свобода», в Тбилиси протестующие перекрыли центральные проспекты Руставели и Коставы. Акции проходят возле парламента, где участники заблокировали автомобильное движение. Также протестующие собрались возле Общественного телевидения, призывая руководство предоставить им прямой эфир и подать в отставку. Часть демонстрантов направилась к резиденции почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Полиция и спецподразделения находятся в центре города. По сообщениям, правоохранители могут применить водометы, а в отдельных столкновениях, вероятно, использовали резиновые пули.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим. В ее резиденции сейчас продолжаются консультации с оппозицией и представителями общественного сектора для координации дальнейших действий.

Протесты распространились и на другие города, в частности Батуми и Кутаиси. Главными требованиями протестующих являются досрочные выборы в парламент и смена недавно сформированного правительства.

Ситуация остается напряженной, дальнейшее развитие событий зависит от реакции правительства и полиции.

Источник видео: Эхо Кавказа

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