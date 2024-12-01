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Украинцев ждут более жесткие графики отключения света

19:58, 1 декабря 2024
«Укрэнерго» усиливает отключения электричества для населения и бизнеса.
Украинцев ждут более жесткие графики отключения света
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В понедельник, 2 декабря, в Украине ужесточат графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированной атаки 28 ноября. Об этом сообщило «Укрэнерго».

График ограничений:

Для бытовых потребителей:

  • 07:00 - 08:00: одна очередь отключений;
  • 08:00 - 10:00: две очереди отключений;
  • 10:00 - 11:00: одна очередь отключений;
  • 11:00 - 19:00: две очереди отключений;
  • 19:00 - 22:00: одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 06:00 - 22:00: применение графиков ограничения мощности.

Причина отключений - ограничения внедряются из-за значительных повреждений энергообъектов во время последних атак.

Время и объемы отключений могут меняться. Актуальную информацию о графиках в вашем регионе следует проверять на официальных сайтах или страницах облэнерго в соцсетях.

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энергетика свет Укрэнерго графики отключений света

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