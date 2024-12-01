Украинцев ждут более жесткие графики отключения света

В понедельник, 2 декабря, в Украине ужесточат графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированной атаки 28 ноября. Об этом сообщило «Укрэнерго».
График ограничений:
Для бытовых потребителей:
Для промышленности и бизнеса:
Причина отключений - ограничения внедряются из-за значительных повреждений энергообъектов во время последних атак.
Время и объемы отключений могут меняться. Актуальную информацию о графиках в вашем регионе следует проверять на официальных сайтах или страницах облэнерго в соцсетях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.