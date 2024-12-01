Украинцев ждут более жесткие графики отключения света

«Укрэнерго» усиливает отключения электричества для населения и бизнеса.

В понедельник, 2 декабря, в Украине ужесточат графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированной атаки 28 ноября. Об этом сообщило «Укрэнерго».

График ограничений:

Для бытовых потребителей:

07:00 - 08:00: одна очередь отключений;

08:00 - 10:00: две очереди отключений;

10:00 - 11:00: одна очередь отключений;

11:00 - 19:00: две очереди отключений;

19:00 - 22:00: одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

06:00 - 22:00: применение графиков ограничения мощности.

Причина отключений - ограничения внедряются из-за значительных повреждений энергообъектов во время последних атак.

Время и объемы отключений могут меняться. Актуальную информацию о графиках в вашем регионе следует проверять на официальных сайтах или страницах облэнерго в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.