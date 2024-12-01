Владимир Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о планах правительства по внедрению новых программ поддержки, которые будут действовать в течение следующего года.
Зеленский отметил успешный старт программы «еПоддержка», в рамках которой украинцы могут получить по 1000 гривен. В первый день работы заявки на получение средств подали более 1 млн человек.
Полученные деньги можно использовать для:
Президент подчеркнул, что средства из «еПоддержки» могут быть направлены на волонтерскую деятельность или поддержку обороны страны.
Зеленский подчеркнул, что правительство должно обеспечить эффективную работу системы «еПоддержка» и представить детали новых программ помощи, которые будут действовать зимой и в течение 2024 года.
«Также правительство должно подать детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года», - отметил глава государства.
Напомним, украинцы подали более 1 миллиона заявок на 1000 гривен «еПоддержки» через Дию.
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