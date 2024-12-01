Владимир Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев

Правительство готовит новые программы помощи украинцам.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о планах правительства по внедрению новых программ поддержки, которые будут действовать в течение следующего года.

Зеленский отметил успешный старт программы «еПоддержка», в рамках которой украинцы могут получить по 1000 гривен. В первый день работы заявки на получение средств подали более 1 млн человек.

Полученные деньги можно использовать для:

оплаты товаров и услуг;

приобретения лекарств;

покупки билетов на железную дорогу;

покупки книг и тому подобное.

Президент подчеркнул, что средства из «еПоддержки» могут быть направлены на волонтерскую деятельность или поддержку обороны страны.

Зеленский подчеркнул, что правительство должно обеспечить эффективную работу системы «еПоддержка» и представить детали новых программ помощи, которые будут действовать зимой и в течение 2024 года.

«Также правительство должно подать детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года», - отметил глава государства.

Напомним, украинцы подали более 1 миллиона заявок на 1000 гривен «еПоддержки» через Дию.

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