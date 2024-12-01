Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в небеговых дисциплинах. Об этом сообщила международная организация World Athletics.
Рекордный сезон:
Для 22-летней украинки это первая победа в этой номинации после трех подряд включений в список претенденток. В то же время это первый случай за 37 лет существования премии, когда украинка получила звание лучшей легкоатлетки в небеговых дисциплинах.
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