Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года

Украинка Ярослава Магучих установила рекорд и одержала историческую победу в World Athletics.

Фото: Champion.com.ua

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в небеговых дисциплинах. Об этом сообщила международная организация World Athletics.

Рекордный сезон:

Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту - 2,10 метра.

Завоевала дебютное золото на Олимпийских играх.

Завоевала титул чемпионки Европы.

Третий год подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

Для 22-летней украинки это первая победа в этой номинации после трех подряд включений в список претенденток. В то же время это первый случай за 37 лет существования премии, когда украинка получила звание лучшей легкоатлетки в небеговых дисциплинах.

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