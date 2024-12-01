В центре Киева 2 декабря ограничат движение транспорта – в чем причина

2 декабря в Киеве усилят охранные мероприятия, возможны осложнения с движением.

Фото: ukrinform

В понедельник, 2 декабря, в центральной части Киева временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины (УГО).

Мероприятия связаны с визитом иностранных делегаций и проведением охранных мероприятий. Граждан призывают учесть возможные осложнения при планировании передвижения по городу.

УГО обеспечивает охрану глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций в соответствии с законом «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины.

УГО совместно с Нацполицией имеет право:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов;

не допускать граждан на отдельные участки местности или объекты;

требовать покинуть определенные места или оставаться в них до завершения мероприятий.

Жителей и гостей города призывают внимательно следить за обновлениями и учитывать возможные задержки в движении.

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