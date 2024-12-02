Основатель Panasonic «воскреснет» благодаря ИИ для консультирования бизнеса

Panasonic создает ИИ, который будет предоставлять бизнес-консультации по философии основателя.

Фото: news.panasonic.com

В Японии компания Panasonic решила «воскресить» знания и опыт своего основателя Коносуке Мацусита, создав искусственный интеллект, который сможет предоставлять бизнес-консультации. Инициатива возникла из-за уменьшения количества учеников, которые знают философию управления Мацусита, в частности идею «мир и счастье через процветание». О новой языковой модели ИИ рассказали на портале компании.

Созданный генеративный ИИ использует более 3 тысяч оцифрованных аудиозаписей, включающих речи, голосовые заметки и интервью Мацусита. Это позволит модели помогать решать вопросы в бизнесе, в частности предоставлять рекомендации по управленческим решениям, в том числе на основе того, что сделал бы сам основатель.

С целью передачи философии компании следующим поколениям, Panasonic также планирует использовать ИИ для дальнейшего создания новых управленческих инструментов. На данный момент доступ к новому приложению на базе искусственного интеллекта еще не открыт для пользователей.

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