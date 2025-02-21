У Балтійському морі пошкоджено кабель зв'язку між Фінляндією та Німеччиною

Пошкодження кабелю сталося у економічній зоні Швеції.

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Влада Швеції розпочала розслідування щодо чергового випадку пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, який з'єднує Фінляндію та Німеччину, пише агентство AFP.

Наголошується, що до місця інциденту, розташованого на схід від шведського острова Готланд, прямує корабель берегової охорони. Пошкодження кабелю сталося у винятковій економічній зоні Швеції, заявила прес-секретар берегової охорони Карін Карс.

У свою чергу, фінська державна телекомунікаційна компанія Cinia повідомила, що пошкодження на підводній оптоволоконній лінії C-Lion1 «незначні» і на функціонування лінії вони не вплинули.

Раніше ми писали, що між Швецією та Фінляндією сталися два нові пошкодження інтернет-кабелю.

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