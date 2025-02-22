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В Житомирской области мужчина за 20 тысяч долларов организовывал «непригодность» к военной службе и пересечение границы

13:42, 22 февраля 2025
Фигурант предлагал военнообязанным организовать изготовление документов о непригодности по состоянию здоровья на службу в ВСУ.
В Житомирской области мужчина за 20 тысяч долларов организовывал «непригодность» к военной службе и пересечение границы
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В Житомирской области мужчина за 20 тысяч долларов организовывал «непригодность» к службе в ВСУ и пересечение границы. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что преступление в сфере неприкосновенности государственных границ, обеспечение мобилизации совершил житель Житомира.

Он, в частности, предлагал военнообязанным в течение одного-двух месяцев организовать изготовление документов о непригодности по состоянию здоровья на службу в ВСУ.

В дальнейшем подозреваемый гарантировал заказчику с фейковыми документами содействие в незаконной переправке через границу Украины, в том числе на собственном авто.

Стоимость своих услуг оценила в 20 тысяч долларов.

В прокуратуре указали, что после получения от клиента пакета его личных документов для «снятия» с военного учета и указанной суммы вознаграждения правоохранители задержали фигуранта «на горячем».

В настоящее время подозреваемый взят под стражу с определением залога в размере 908 тыс. грн.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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