Правительство уволило ряд заместителей министров — список

Уволены заместители Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель председателя Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Фото: kmu.gov.ua

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В пятницу, 21 февраля, Кабинет Министров провел заседание Правительства, в ходе которого назначил двух заместителей министра национального единства.

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство также уволило ряд должностных лиц.

Среди них:

- Стельмаха Анатолия Юрьевича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Усенко Романа Анатольевича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Латинского Михаила Эдуардовича с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по европейской интеграции;

- Бруслика Алексея Юрьевича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Шевчука Максима Константиновича с должности заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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