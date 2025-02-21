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Кабмин назначил двух заместителей министра национального единства

13:16, 21 февраля 2025
Правительство также назначило заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Кабмин назначил двух заместителей министра национального единства
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В пятницу, 21 февраля, Кабинет Министров провел заседание правительства, в ходе которого определил ряд кадровых решений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительство назначило:

- Лукашука Алексея Леонидовича заместителем Министра национального единства Украины;

- Гавронскую Илону Владимировну заместителем Министра национального единства Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Кроме того, принято решение в связи с переименованием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считать Домбровского Кирилла Григорьевича продолжающим работать в должности государственного секретаря Министра национального единства.

Также Кабмин назначил Филатова Германа Александровича заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Ранее мы писали, Кабмин определил, чем будет заниматься Министерство национального единства под руководством Чернышева.

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Кабинет Министров Украины

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