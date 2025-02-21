Кабмін призначив двох заступників міністра національної єдності

Уряд також призначив заступника голови Державного агентства водних ресурсів України.

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У п’ятницю, 21 лютого, Кабінет Міністрів провів засідання Уряду, під час якого визначив ряд кадрових рішень. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд призначив:

- Лукашука Олексія Леонідовича заступником Міністра національної єдності України;

- Гавронську Ілону Володимирівну заступником Міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Крім того, прийнято рішення у зв’язку з перейменуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважати Домбровського Кирила Григоровича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністра національної єдності.

Також Кабмін призначив Філатова Германа Олександровича заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше ми писали, Кабмін визначив, чим буде займатися Міністерство національної єдності під керівництвом Чернишова.

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