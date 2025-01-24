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Кабмін визначив, чим буде займатися Міністерство національної єдності під керівництвом Чернишова

20:06, 24 січня 2025
Також Уряд схвалив створення Агенції національної єдності.
Кабмін визначив, чим буде займатися Міністерство національної єдності під керівництвом Чернишова
Джерело фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає діяльність Міністерства національної єдності України, а також регламентує його повноваження і сфери компетенції. Відповідно, цим документом визначено основні повноваження Міннац’єдності, яке очолює Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов.

Зокрема, туди входить наступне:

  • забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національної єдності України та спільного розвитку; української національної самосвідомості; інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України);
  • ⁠формування та реалізація державної політики з питань забезпечення визначених законодавством України прав та інтересів осіб, які виїхали за кордон, зокрема, внаслідок збройного конфлікту. А також — створення умов для їх добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;
  • сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб осіб, які виїхали за кордон;
  • сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності.

Крім того, Уряд схвалив створення Агенції національної єдності. Це буде ключова структури, яка допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування.

Агенція працюватиме в сфері управління Міністерства національної єдності.

Постановою також затвердили скорочену назву Міністерства національної єдності України — Міннац’єдності.

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Кабінет Міністрів України Олексій Чернишов

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