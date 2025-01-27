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Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам

07:50, 27 січня 2025
Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, яка виникла внаслідок непорозуміння між суддею та присяжними, завершилася на користь судді.
Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам
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Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 22 січня 2025 року відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Святошинського районного суду міста Києва Лариси Шум.

Причина такого рішення – недоведеність провини судді та невідповідність висловлених на її адресу претензій, реальним обставинам подій.

Що відомо

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 9 жовтня дисциплінарна палата ВРП відкрила справу стосовно судді Лариси Шум.

Як зазначено у матеріалах дисциплінарної справи, у провадженні судді Лариси Шум знаходилася справа щодо усиновлення дитини.

Згідно до ст. 293 Цивільного процесуального кодексу справи щодо усиновлення розглядаються у складі одного судді і двох присяжних.

Коли присяжні Ася Зброцька та Олександр Долінченко прибули в судове засідання, суддя Лариса Шум, не відкриваючи засідання у справі про усиновлення, за їх інформацією, надала присяжним на підпис вже готове рішення суду, відповідно до якого суд задовольнив заяву про усиновлення дитини.

Присяжні відмовилися підписувати вказане рішення, зазначивши, що воно було виготовлене без їх участі.

Втім, через деякий час Лариса Шум повторно призначила судове засідання у справі про усиновлення і на цей раз голосами присяжних вже було прийняте рішення про відмову в усиновленні дитини.

Про відповідну аргументацію такого рішення Ася Зброцька та Олександр Долінченко у нарадчій кімнаті розповіли судді.

Разом з тим, як повідомили присяжні, суддя Лариса Шум вказала присяжним, що вони повинні підписати саме те рішення, яке є протилежним за змістом, тобто той варіант рішення, на якому наполягає суддя.

Присяжні відмовилися виконати вимогу судді та зазначили, що їх голоси є більшістю. Через вказані суперечності рішення суду підписане присяжними не було.

Однак через деякий час Ася Зброцька та Олександр Долінченко дізналися, що в Реєстрі судових рішень оприлюднено судове рішення у вказаній справі саме в редакції, на якій, за їх словами, наполягала Лариса Шум.

Присяжні звернулися до голови Святошинського райсуду Інни Пятничук з повідомлення про ситуацію, що виникла з рішенням у справі про усиновлення. Втім голова суду відповіла присяжним, що не може втручатися у процесуальні дії судді.

У липні, коли виникла ситуація, що сторони судового процесу не можуть отримати копії судового рішення, Інна Пятничук все ж провела комунікацію за участю присяжних та Лариси Шум.

Під час зустрічі з головою суду присяжні повідомили, що рішення суду підписувати не будуть, адже вбачають, що усиновлення потрібне заявнику лише з метою «ухилення від мобілізації».

Позиція Вищої ради правосуддя  

Третій дисциплінарній палаті Ради правосуддя восени не вдалося дізнатися, що думає з приводу зазначеного сама Лариса Шум, адже на етапі попередньої перевірки скарги вона  не скористалася правом надати пояснення.  

Також виявилося, що якість технічного запису судового засідання не дозволяє встановити суть рішення, яке було оголошене Ларисою Шум у судовому засіданні.

Крім того, з’ясувалося, що рішення Святошинського райсуду у зазначеній справі про задоволення позовних вимог щодо усиновлення дійсно не було підписане присяжними.

Разом з тим, було встановлене, що суддя Лариса Шум зверталася до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням видалити з комп’ютерної програми документообігу суду «Д-3» вказане рішення суду через «допущену технічну помилку при внесенні до АСДС та направлення до ЄРДР», оскільки воно не є «судовим рішенням», через те, що не було підписане присяжними.

Дисциплінарну справу Лариси Шум Третя дисциплінарна палата ВРП розглядала у закритому режимі, відтак детально встановити, про що саме йшла мова під час засідання, неможливо.

Однак мотиви закриття справи щодо судді, викладені у рішенні Третьої дисциплінарної палати, фактично зводяться до того, що у присяжних Асі Зброцької та Олександра Долінченко занадто бурхлива фантазія і вони приписали Ларисі Шум дії, які вона не вчиняла.

Так, дисциплінарна палата встановила, що насправді присяжні безпосередньо в судових засіданнях не висловлювали сумнівів, про які вони повідомили пізніше, в тому числі у своїй дисциплінарній скарзі.

Так само ті чи інші дії та висловлювання судді Лариси Шум, про які повідомили присяжні, згідно до висновку ВРП, є «малоймовірними».

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що за результатами розгляду дисциплінарної справи з високим ступенем вірогідності та з достатньою упевненістю не встановлено, що мав місце факт виготовлення суддею Святошинського районного суду міста Києва Шум Л. М. та проголошення рішення суду всупереч волевиявленню більшості складу суду або такого, що не відповідало його змісту, зокрема щодо задоволення заяви про усиновлення.

Також дисциплінарна палата зазначила, що пояснення Асі Зброцької стосовно того, що присяжні не були присутні під час проголошення судового рішення та одразу звернулися до голови суду стосовно обставин його ухвалення, не узгоджуються з наявними даними.

Відтак Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про те, що такі обставини не підтверджуються із «високим ступенем вірогідності».

Що стосується інциденту з електронним примірником рішення суду, то в даному випадку мова йде про необачність помічника судді, якій не було відомо про відмову присяжних підписати рішення. При цьому суддя Лариса Шум вжила всіх залежних від неї заходів щодо виправлення такої технічної помилки, а саме звернулася до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням видалити вказане рішення.

Таким чином, 22 січня 2025 року Третя дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні Лариси Шум до дисциплінарної відповідальності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя Київ усиновлення Святошинський райсуд ВРП

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