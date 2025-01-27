Присяжных подвела бурная фантазия – Высший совет правосудия закрыл дело судьи, которую присяжные обвинили в принятии решения вопреки их голосам

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, которая возникла вследствие недопонимания между судьей и присяжными, завершилась в пользу судьи.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 января 2025 года отказалась привлечь к дисциплинарной ответственности судью Святошинского районного суда города Киева Ларису Шум.

Причина такого решения – недоказанность вины судьи и несоответствие высказанных в ее адрес претензий, реальным обстоятельствам событий.

Что известно

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 9 октября Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Святошинского райсуда города Киева Ларисы Шум.

Как отмечено в материалах дисциплинарного дела, в производстве судьи Ларисы Шум находилось дело об усыновлении ребенка.

Согласно ст. 293 Гражданского процессуального кодекса дела об усыновлении рассматриваются в составе одного судьи и двух присяжных.

Когда присяжные Ася Зброцкая и Александр Долинченко прибыли в судебное заседание, то судья Лариса Шум, по их словам, не открывая заседания по делу об усыновлении, предоставила присяжным на подпись уже готовое решение суда, согласно которому суд удовлетворил заявление об усыновлении ребенка.

Присяжные отказались подписывать указанное решение, отметив, что оно было изготовлено без их участия.

Впрочем, через некоторое время Лариса Шум повторно назначила судебное заседание в деле об усыновлении, и в этот раз голосами присяжных уже было принято решение об отказе в усыновлении ребенка. О соответствующей аргументации такого решения Ася Зброцкая и Александр Долинченко в совещательной комнате рассказали судье.

Вместе с тем, как сообщили в ВСП присяжные, судья Лариса Шум указала присяжным, что они должны подписать именно то решение, которое противоположно по смыслу принятому, то есть вариант решения, на котором настаивает судья.

Присяжные отказались выполнить требование судьи и указали, что их голоса являются большинством. Из-за указанных противоречий решение суда подписано присяжными не было.

Однако через некоторое время Ася Зброцкая и Александр Долинченко узнали, что в Реестре судебных решений опубликовано судебное решение в данном деле именно в редакции, на которой, по их словам, настаивала Лариса Шум.

Присяжные обратились к председателю Святошинского райсуда Инне Пятничук с сообщением о ситуации, которая возникла с решением по делу об усыновлении. Впрочем, председатель суда ответила присяжным, что не может вмешиваться в процессуальные действия судьи.

В июле, когда возникла ситуация, что стороны судебного процесса не могут получить копии судебного решения, Инна Пятничук все же провела коммуникацию с участием присяжных и Ларисы Шум.

Во время встречи с председателем суда присяжные сообщили, что решения суда подписывать не будут, поскольку они считают, что усыновление необходимо заявителю только с целью «уклонения от мобилизации».

Позиция Высшего совета правосудия

Осенью, когда началось дисциплинарное производство, дисциплинарной палате Совета правосудия не удалось узнать, что думает по поводу указанного сама Лариса Шум, поскольку на этапе предварительной проверки жалобы, судья не воспользовалась правом дать пояснения.

Также выяснилось, что качество технической записи судебного заседания не позволяет установить суть решения, объявленного Ларисой Шум в судебном заседании.

Кроме того, выяснилось, что решение Святошинского райсуда в указанном деле об удовлетворении исковых требований по усыновлению, действительно не было подписано присяжными.

Напоследок было установлено, что судья Лариса Шум обращалась в Государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой удалить из компьютерной программы документооборота суда «Д-3» указанное решение суда из-за «допущенной технической ошибки при внесении в АСДС и направлении в ЕРСР», поскольку оно не является «судебным решением», потому что не было подписано присяжными.

Дисциплинарное дело Ларисы Шум Третья дисциплинарная палата ВСП рассматривала в закрытом режиме, поэтому подробно установить, о чем именно шла речь во время заседания, оказалось невозможным.

Однако мотивы закрытия дела в отношении судьи, изложенные в решении Третьей дисциплинарной палаты, фактически сводятся к тому, что у присяжных Аси Зброцкой и Александра Долинченко слишком бурная фантазия, и они приписали Ларисе Шум действия, которые она не совершала.

Так, дисциплинарная палата установила, что на самом деле присяжные непосредственно в судебных заседаниях не выражали сомнений, о которых они сообщили позже, в том числе в своей дисциплинарной жалобе.

Так же те или иные действия и высказывания судьи Ларисы Шум, о которых сообщили присяжные, согласно выводу ВСП, являются «маловероятными».

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия считает, что по результатам рассмотрения дисциплинарного дела с высокой степенью вероятности и достаточной уверенностью не установлено, что имел место факт изготовления судьей Святошинского районного суда города Киева Шум Л. М. и факт провозглашения решения суда вопреки волеизъявлению большинства состава суда (или же не соответствия его содержания) в частности относительно удовлетворения заявления об усыновлении.

Также дисциплинарная палата отметила, что объяснения Аси Зброцкой относительно того, что присяжные не присутствовали во время провозглашения судебного решения и обратились к председателю суда относительно обстоятельств его принятия, не согласовываются с имеющимися данными.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу о том, что такие обстоятельства не подтверждаются с «высокой степенью вероятности».

Что касается инцидента с электронным экземпляром решения суда, то в данном случае речь идет об ошибке помощника судьи, которой не было известно об отказе присяжных подписать решение. При этом судья Лариса Шум приняла все зависящие от нее меры по исправлению возникшей технической ошибки, а именно обратилась в Государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой удалить указанное решение.

Таким образом, 22 января 2025 года Третья дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении Ларисы Шум к дисциплинарной ответственности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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