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Кабмин определил, чем будет заниматься Министерство национального единства под руководством Чернышева

20:06, 24 января 2025
Также Правительство одобрило создание Агентства национального единства.
Кабмин определил, чем будет заниматься Министерство национального единства под руководством Чернышева
Источник фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
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Кабинет Министров принял постановление, которое определяет деятельность Министерства национального единства Украины, а также регламентирует его полномочия и сферы компетенции. Соответственно этим документом определены основные полномочия Миннацединства, которое возглавляет Вицепремьер-министр Украины Алексей Чернышев.

В частности, туда входит следующее:

  • обеспечение формирования и реализации государственной политики по национальному единству Украины и совместного развития; украинского национального самосознания; информационной политики единства Украины и стратегических коммуникаций (в части полномочий по вопросам национального единства Украины);
  • ⁠формирование и реализация государственной политики по вопросам обеспечения определенных законодательством Украины прав и интересов лиц, выехавших за границу, в частности, в результате вооруженного конфликта. А также создание условий для их добровольного возвращения к оставленому месту жительства или интеграции по новому месту жительства в Украине;
  • содействие в координации с МИД удовлетворению национально-культурных, образовательных и языковых нужд лиц, выехавших за границу;
  • содействие утверждению украинской национальной идентичности и украинской гражданской идентичности.

Кроме того, Правительство одобрило создание Агентства национального единства. Это будет ключевая структура, которая поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями в странах пребывания.

Агентство будет работать в сфере управления Министерства национального единства.

Постановлением также было утверждено сокращенное название Министерства национального единства Украины — Миннацединства.

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Кабинет Министров Украины Алексей Чернышев

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