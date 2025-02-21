Уряд звільнив низку заступників міністрів — список

Звільнено заступників Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та заступника голови Держагентства України з управління зоною відчуження.

Фото: kmu.gov.ua

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У п’ятницю, 21 лютого, Кабінет Міністрів провів засідання Уряду, під час якого призначив двох заступників міністра національної єдності.

Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд також звільнив низку посадовців.

Серед них:

- Стельмаха Анатолія Юрійовича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- Усенка Романа Анатолійовича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- Латинського Михайла Едуардовича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;

- Бруслика Олексія Юрійовича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Шевчука Максима Костянтиновича з посади заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

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