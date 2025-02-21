Кабмін виділив Держспецзв’язку ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів

Уряд ухвалив рішення про виділення Держслужбі спецзв’язку ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, а Міноборони повідомило, що за планам закупівель на 2025 рік понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів.

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Кабмін 21 лютого вирішив спрямувати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації утворений на 1 січня 2025 року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 7,92 млрд грн на бюджетну програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням» для здійснення у 2025 році заходів із закупівлі дронів.

Міноборони, в свою чергу, 20 лютого повідомило, що за планам закупівель на 2025 рік понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні

«Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, у січні 2025 року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

«Ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить Уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби.

Для того, щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї.

Уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі», зазначив Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко

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