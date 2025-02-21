Кабмін вніс зміни до порядку списання військового майна в ЗСУ

Військове майно списують при використанні матеріалів для ремонту транспорту з гуманітарної допомоги, залученого до оборони України.

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Кабінет міністрів на засіданні 21 лютого вніс зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна в ЗСУ. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється, серед іншого, у разі використання пально-мастильних матеріалів, запасних та комплектувальних частин для ремонту (відновлення), обслуговування транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, за умови залучення таких транспортних засобів до виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, у порядку, встановленому Міноборони.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12373 щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна.

Законопроект визначає, що списання військового майна провадиться командирами військових частин і посадовими особами органів військового управління відповідно до їх компетенції в порядку, встановленому Міноборони. Виключається припис щодо списання військового майна за актами технічного стану та інспекторськими посвідченнями.

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