На Хмельниччині керівник фермерського господарства після вручення повістки 2 роки уникав мобілізації — як його покарав суд

На суді чоловік заявив, що «не вважає себе винним у вчиненні злочину, а кримінальне провадження є сфабрикованим».

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На Хмельниччині керівник фермерського господарства 2 роки уникав мобілізації. Вирок у справі №680/218/23 виніс Новоушицький районний суд Хмельницької області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік 23 січня 2023 року категорично відмовився отримувати повістку, чим ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «не вважає себе винним у вчиненні злочину, а кримінальне провадження є сфабрикованим». Житель Хмельниччини зазначив, що проходив ВЛК та з'являвся до ТЦК.

Чоловік додав, що він станом на січень 2023 року не встиг пройти обласну ВЛК. Він стверджував, що «повісток не отримував». Також він заявив, що висновок ВЛК від вересня «є підробленим».

На суді військові зазначили, що житель Хмельниччини відмовився від отримання повістки та ухилився від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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