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В Хмельницкой области руководитель фермерского хозяйства после вручения повестки 2 года избегал мобилизации — как его наказал суд

20:28, 21 февраля 2025
На суде мужчина заявил, что «не считает себя виновным в совершении преступления, а уголовное производство сфабриковано».
В Хмельницкой области руководитель фермерского хозяйства после вручения повестки 2 года избегал мобилизации — как его наказал суд
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В Хмельницкой области руководитель фермерского хозяйства 2 года избегал мобилизации. Приговор по делу №680/218/23 вынес Новоушицкий райсуд Хмельницкой области.

В материалах дела указывается, что мужчина 23 января 2023 категорически отказался получать повестку, чем уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что «не считает себя виновным в совершении преступления, а уголовное производство сфабриковано». Житель Хмельнитчины отметил, что проходил ВЛК и являлся в ТЦК.

Мужчина добавил, что по состоянию на январь 2023 года не успел пройти областную ВЛК. Он утверждал, что повесток не получал. Также он заявил, что вывод ВЛК с сентября «является поддельным».

На суде военные отметили, что житель Хмельницкой области отказался от получения повестки и уклонился от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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