Зеленский и фон дер Ляйен будут сопредседательствовать на совместном заседании Еврокомиссии и правительства Украины

Совместное заседание Еврокомиссии и правительства Украины состоится 24 февраля.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спикер Еврокомиссии Стефан Керсмакер сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут сопредседательствовать на совместном заседании Еврокомиссии и украинского правительства, которое пройдет 24 февраля в Киеве.

По словам Керсмакера, фон дер Ляйен приедет в Киев вместе с коллегией, чтобы выразить непреклонную поддержку Европы в борьбе Украины за независимость и свободу через три года полномасштабной войны России.

«Президент встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, они проведут коллегиально-правительственное совещание», - сказал он.

В распространенном по этому поводу прессрелизе сказано, что в последние 3 года ЕС «твердо стоял на стороне Украины и прилагал все усилия, чтобы обеспечить, чтобы страна была в состоянии получить справедливый и крепкий мир».

«ЕС поддерживал финансовую стабильность Украины и способствовал международным усилиям по привлечению России к ответственности за ее преступления. ЕС работал бок о бок с Украиной над процессом ее вступления, чтобы убедиться, что будущее страны в ЕС. На сегодняшний день ЕС является крупнейшим донором Украины, учит солдат страны, финансировал поставку оружия и вводил жесткие санкции», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.