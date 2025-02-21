Зеленський та фон дер Ляєн будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та уряду України

Спільне засіданні Єврокомісії та уряду України відбудеться 24 лютого.

Фото: suspilne.media

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Речник Єврокомісії Стефан Керсмакер повідомив, що Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду, яке пройде 24 лютого у Києві.

За словами Керсмакера, фон дер Ляєн приїде до Києва разом із колегією, щоб висловити непохитну підтримку Європи боротьбі України за незалежність і свободу через три роки повномасштабної війни Росії.

«Президент зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, вони проведуть колегіально-урядову нараду», - сказав він.

В розповсюдженому з цього приводу пресрелізі сказано, що у останні 3 роки ЄС «твердо стояв на боці України та докладав усіх зусиль, щоб забезпечити, щоб країна була в змозі отримати справедливий і міцний мир».

«ЄС підтримував фінансову стабільність України та сприяв міжнародним зусиллям щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини. ЄС працював пліч-о-пліч з Україною над процесом її вступу, щоб переконатися, що майбутнє країни в ЄС. На сьогоднішній день ЄС є найбільшим донором України, навчає солдатів країни, фінансував поставку зброї та вводив жорсткі санкції», - сказано у повідомленні.

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