На Львівщині водій маршрутки висадив дитину з інвалідністю з автобуса на мороз

Водій отримав догану та позбувся премії.

Фото: Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА

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У Львівській області водій приміського автобуса відмовився везти школяра, який пред’явив картку «ЛеоКарт» та посвідчення особи з інвалідністю. Інцидент викликав суспільний резонанс, і за результатами перевірки водія покарали. Про випадок повідомили у Департаменті дорожнього господарства Львівської ОДА.

Встановлено, що водій не пояснив дитині її права, не з’ясував спосіб оплати проїзду та змусив вийти з автобуса в холодну погоду.

За підсумками наради з перевізником водію оголосили догану та позбавили премії за лютий. У департаменті наголосили, що водії повинні враховувати вік пасажирів і погодні умови.

Варто зазначити, що картка «ЛеоКарт» діє лише в межах Львівської громади, а пільговий проїзд приміським транспортом для учнів законодавством не передбачений. Водночас дитина з інвалідністю могла скористатися 50% знижкою, надавши відповідне посвідчення.

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