Кіт випадково проплив через океан у контейнері, він був у дорозі кілька тижнів – що з ним

Працівники транспортної компанії виявили у контейнері кота, який пробув там 4 тижні.

Джерело фото: Kitten Rescue Curacao Foundation / Facebook

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На острові Кюрасао в Карибському морі працівники транспортної компанії знайшли чорно-білого кота в контейнері, який чотири тижні подорожував з Нідерландів. Про це повідомило видання NOS Nieuws.

Кіт ненароком потрапив до темного закритого контейнера, який опечатали у Північному Брабанті 11 січня. Після чотирьох тижнів в дорозі співробітники транспортної компанії AMC Cargo виявили кота на карибському острові.

Спочатку його не змогли зловити, але зрештою, тварину заманили до клітки з їжею.

«Кіт виснажений і вкрай наляканий, але в іншому він почувається добре за даних обставин», — повідомили у благодійному фонді Kitten Rescue Curaçao.

Зараз тваринка перебуває на карантині в притулку, щоб відновити сили. Хто його опікун – поки невідомо, адже тварина не чіпована.

Джерело фото: Kitten Rescue Curacao Foundation / Facebook

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