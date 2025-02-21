Кот случайно проплыл через океан в контейнере, он был в пути несколько недель – что с ним

На острове Кюрасао в Карибском море работники транспортной компании обнаружили черно-белого кота в контейнере, который четыре недели путешествовал из Нидерландов. Об этом сообщило издание NOS Nieuws.
Кот нечаянно попал в темный закрытый контейнер, опечатанный в Северном Брабанте 11 января. После четырех недель в пути сотрудники транспортной компании AMC Cargo обнаружили кота на карибском острове.
Сначала его не смогли поймать, но в конце концов животное заманили в клетку с едой.
«Кот истощен и крайне напуган, но в остальном он чувствует себя хорошо при данных обстоятельствах», - сообщили в благотворительном фонде Kitten Rescue Curaçao.
Сейчас животное находится на карантине в приюте, чтобы восстановить силы. Кто его опекун – пока неизвестно, ведь животное не чипировано.
Источник фото: Kitten Rescue Curacao Foundation / Facebook
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