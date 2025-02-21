На Львовщине водитель маршрутки высадил ребенка с инвалидностью из автобуса на мороз

Водитель получил выговор и лишился премии.

Фото: Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА

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Во Львовской области водитель пригородного автобуса отказался везти школьника, который предъявил карточку «ЛеоКарт» и удостоверение лица с инвалидностью. Инцидент вызвал общественный резонанс, и по результатам проверки водителя наказали. О случае сообщили в Департаменте дорожного хозяйства Львовской ОГА.

Установлено, что водитель не объяснил ребенку его права, не выяснил способ оплаты проезда и заставил выйти из автобуса в холодную погоду.

По итогам совещания с перевозчиком водителю объявили выговор и лишили премии за февраль. В департаменте отметили, что водители должны учитывать возраст пассажиров и погодные условия.

Стоит отметить, что карта «ЛеоКарт» действует только в пределах Львовской общины, а льготный проезд пригородным транспортом для учащихся законодательством не предусмотрен. В то же время ребенок с инвалидностью мог воспользоваться 50% скидкой, предоставив соответствующее удостоверение.

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