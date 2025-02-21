Кабмин внес изменения в порядок списания военного имущества в ВСУ

Военное имущество списывают при использовании материалов для ремонта транспорта гуманитарной помощи, привлеченного к обороне Украины.

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Кабинет министров на заседании 21 февраля внес изменения в Положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в ВСУ. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что списание военного имущества, закрепленного за воинскими частями, осуществляется, среди прочего, в случае использования горюче-смазочных материалов, запасных и комплектующих частей для ремонта (восстановления), обслуживания транспортных средств, признанных гуманитарной помощью, которые находятся на временном государственном учете в территориальных органах по предоставлению сервисных услуг , установленном Минобороны.

Как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект 12373 об усовершенствовании механизмов управления и списании военного имущества.

Законопроект определяет, что списание военного имущества производится командирами воинских частей и должностными лицами органов военного управления в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Минобороны. Исключается предписание списания военного имущества по актам технического состояния и инспекторскими удостоверениями.

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