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Кабмин выделил Госспецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов

13:48, 21 февраля 2025
Правительство приняло решение о выделении Госслужбе спецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов, а Минобороны сообщило, что по планам закупок на 2025 год более 44 млрд грн будет направлено на закупку FPV-дронов.
Кабмин выделил Госспецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов
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Кабмин 21 февраля решил направить Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации образованный на 1 января 2025 года остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 7,92 млрд грн на бюджетную программу «Осуществление мер по обеспечению специальной техникой и оборудованием» для осуществления в 2025 году мер по закупке дронов.

Минобороны, в свою очередь, 20 февраля сообщило, что по планам закупок на 2025 год более 44 млрд грн будет направлено на закупку FPV-дронов, в том числе на оптоволокне.

«Если в прошлом году основной финансовый ресурс был направлен на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн спланировано на закупку FPV, включая модели на оптоволокне», – отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, в январе 2025 года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

«Мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит Правительство перед собой, — это довести собственное производство оружия не менее половины от существующей потребности.

Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия.

Правительство также принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки», – отметил Шмыгаль.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин выделил Госспецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов

Правительство приняло решение о выделении Госслужбе спецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов, а Минобороны сообщило, что по планам закупок на 2025 год более 44 млрд грн будет направлено на закупку FPV-дронов.

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