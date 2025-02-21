На Днепропетровщине мужчина, у которого трое детей, отказался от мобилизации — что решил суд

На суде мужчина заявил, что боится за свою жизнь.

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На Днепропетровщине мужчина, у которого трое детей, получил повестку, но отказался от мобилизации. Приговор по делу №193/68/25 вынес Софиевский районный суд Днепропетровской области.

В материалах дела указывается, что мужчина в сентябре 2024 получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде житель Днепропетровщины вину признал и раскаялся.

Мужчина заявил, что «боится за свою жизнь, подчеркнул, что знакомые, которые сейчас проходят военную службу, жалуются, что их без подготовки отправляют на боевые позиции, а он боится оказаться в такой ситуации».

Суд учел то, что у мужчины двое несовершеннолетних детей и дочь 2005 года рождения.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году и 10 месяцам испытательного срока.

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