Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

Районные суды города Киева на днях сообщили об актуальных вакансиях в аппаратах своих судов.
Так, Днепровский райсуд города Киева хочет заполнить вакансии:
главный специалист – 11 362 гривны должностной оклад
ведущий специалист – 9 880 гривен должностной оклад
секретарь судебного заседания (5 должностей) – 11 362 гривны должностной оклад
помощник судьи – 14 292 гривны должностной оклад
экспедитор суда – 5 995 гривен должностной оклад
Соответственно, Дарницкому райсуду столицы необходимы:
начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел – 13 719 гривен должностной оклад
начальник отдела информационного, компьютерного обеспечения и защиты информации – 13 066 гривен должностной оклад
секретарь судебного заседания – 11 362 гривны должностной оклад
Подольский райсуд города Киева ищет:
начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел
главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел
секретарь судебного заседания
экспедитор
заведующий хозяйством
делопроизводитель
Шевченковскому райсуду города Киева нужны:
помощник судьи (рассмотрение гражданских дел)
секретарь судебного заседания
главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел
главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел
главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом
главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации
главный специалист по информационным технологиям
судебный распорядитель
экспедитор
делопроизводитель
Автор: Вячеслав Хрипун
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