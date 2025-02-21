Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

Судам нужны помощники судей, секретари судебного заседания, главные и IT-специалисты.

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Районные суды города Киева на днях сообщили об актуальных вакансиях в аппаратах своих судов.

Так, Днепровский райсуд города Киева хочет заполнить вакансии:

главный специалист – 11 362 гривны должностной оклад

ведущий специалист – 9 880 гривен должностной оклад

секретарь судебного заседания (5 должностей) – 11 362 гривны должностной оклад

помощник судьи – 14 292 гривны должностной оклад

экспедитор суда – 5 995 гривен должностной оклад

Соответственно, Дарницкому райсуду столицы необходимы:

начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел – 13 719 гривен должностной оклад

начальник отдела информационного, компьютерного обеспечения и защиты информации – 13 066 гривен должностной оклад

секретарь судебного заседания – 11 362 гривны должностной оклад

Подольский райсуд города Киева ищет:

начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел

секретарь судебного заседания

экспедитор

заведующий хозяйством

делопроизводитель

Шевченковскому райсуду города Киева нужны:

помощник судьи (рассмотрение гражданских дел)

секретарь судебного заседания

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел

главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом

главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации

главный специалист по информационным технологиям

судебный распорядитель

экспедитор

делопроизводитель

Автор: Вячеслав Хрипун

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