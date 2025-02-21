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Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

14:43, 21 февраля 2025
Судам нужны помощники судей, секретари судебного заседания, главные и IT-специалисты.
Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен
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Районные суды города Киева на днях сообщили об актуальных вакансиях в аппаратах своих судов. 

Так, Днепровский райсуд города Киева хочет заполнить вакансии: 

главный специалист – 11 362 гривны должностной оклад 

ведущий специалист – 9 880 гривен должностной оклад

секретарь судебного заседания (5 должностей) – 11 362 гривны должностной оклад 

помощник судьи – 14 292 гривны должностной оклад 

экспедитор суда – 5 995 гривен должностной оклад

Соответственно, Дарницкому райсуду столицы необходимы: 

начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел – 13 719 гривен должностной оклад 

начальник отдела информационного, компьютерного обеспечения и защиты информации – 13 066 гривен должностной оклад 

секретарь судебного заседания – 11 362 гривны должностной оклад

Подольский райсуд города Киева ищет: 

начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел 

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел 

секретарь судебного заседания 

экспедитор 

заведующий хозяйством 

делопроизводитель

Шевченковскому райсуду города Киева нужны: 

помощник судьи (рассмотрение гражданских дел) 

секретарь судебного заседания

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел 

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел 

главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом 

главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации

главный специалист по информационным технологиям 

судебный распорядитель

экспедитор 

делопроизводитель

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд зарплата

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