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Без авторских прав — немецкий суд утверждает, что сандалии Birkenstock не являются произведением искусства

14:48, 21 февраля 2025
Компания Birkenstock с помощью суда хотела остановить распространение подделок, ставших распространенными из-за популярности обуви.
Без авторских прав — немецкий суд утверждает, что сандалии Birkenstock не являются произведением искусства
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Федеральный суд Германии постановил, что всемирно известные сандалии немецкого производителя обуви Birkenstock нельзя считать «произведениями искусства». Таким образом, сандалии не могут быть защищены авторским правом. Об этом сообщает Politico.

Обувной гигант обратился в суд после того, как потребовал от трех конкурентов «прекратить продажу сандалий, слишком похожих на собственные модели».

В частности, компания подала иск на производителей обуви, похожей на Birkenstock, в региональный суд в Кельне, который изначально предоставил им право маркировать их контурные пробковые стельки как произведения искусства.

Но суд высшей инстанции в Кельне отклонил иск, заявив, что ручной работы недостаточно, чтобы утверждать, что за дизайном объекта стоит художественная идея.

Компания подала апелляцию, но Федеральный суд постановил, что суд высшей инстанции оказался прав, заявив, что компания не смогла доказать, что дизайн сандалий базировался на художественных соображениях.

«Для защиты авторских прав должен быть достигнут определенный уровень дизайна, показывающий индивидуальность», — заявил суд.

После решения компания выразила разочарование, но заявила, что продолжит подавать судебные тяжбы против копий их обуви.

Немецкое законодательство различает дизайн и искусство, когда речь идет о продукте. Дизайн служит практическим целям, в то время как произведения искусства должны демонстрировать определенное количество индивидуального творчества.

Искусство охраняется авторским правом, которое действует в течение 70 лет после смерти создателя, в то время как охрана дизайна длится 25 лет с момента подачи заявки.

Теперь Birkenstock не сможет воспользоваться более длительной защитой авторских прав, доступной для произведений искусства — 70 лет после смерти автора.

Компания надеялась воспользоваться статусом искусства, поскольку дизайнер обуви Карл Биркеншток до сих пор жив.

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