Підприємець намагався продати «Укрзалізниці» російські електронагрівачі

Київського підприємця викрили на махінаціях із тендером для «Укрзалізниці» з підробленими сертифікатами.

Фото: Київська міська прокуратура

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Київського підприємця викрили у спробі продати філії АТ «Укрзалізниця» російські електронагрівачі, використовуючи фальшиві сертифікати. Йому повідомлено про підозру.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, чоловік підробив документи, щоб виграти тендер філії «Пасажирська компанія» на закупівлю високовольтних патронних електронагрівачів. Він підробив сертифікат відповідності та довідку про попередні поставки аналогічного обладнання, що дозволило йому отримати контракт на 330 тисяч гривень.

Насправді він планував постачати російські електронагрівачі, які не відповідали вимогам тендеру. Однак правоохоронці вчасно виявили махінацію та запобігли виплаті коштів. Підприємцю загрожує відповідальність за підробку документів і шахрайство.

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